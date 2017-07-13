К ЧМ-2018 проложат пешеходные маршруты по Подмосковью

В Московской области к чемпионату мира по футболу 2018 года разработают специальные пешеходные маршруты. Об этом сообщает в четверг, 13 июля, телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Дорожки будут проходить через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

12 июля замглавы правительства региона Дмитрий Пестов рассказал, что до конца года в Подмосковье будет благоустроено 95 пешеходных зон и 13 скверов. На эти цели в текущем году планируется выделить 5,1 миллиарда рублей.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано в 11 городах. В Московской области матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.