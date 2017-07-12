Более 90 пешеходных зон и 13 скверов благоустроят в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года благоустроят 95 пешеходных зон. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 12 июля.

«В настоящее время уже сформирован перечень муниципалитетов, на территории которых в 2017 году будут реализованы мероприятия в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", и утвержден адресный список 119 объектов. Это 95 пешеходных зон, 13 скверов, шесть площадей, две зоны отдыха, две стелы и одна набережная», — рассказал замглавы правительства региона Дмитрий Пестов.

На реализацию проекта на текущий год планируется выделить 5,1 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

3 июля сообщалось, что в Московской области установят 190 детских игровых комплексов в рамках губернаторской программы. Кроме того, в девяти муниципалитетах Московской области появятся новые парки культуры.