В Совфеде рассказали о льготах по паспорту болельщика

Во время Кубка конфедераций между четырьмя российскими городами организовано бесплатное транспортное сообщение по паспорту болельщика, сообщил председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России Андрей Кутепов. Его слова приводит Национальная служба новостей во вторник, 27 июня.

«За 72 часа по паспорту болельщика въезд упрощен. По нему можно добираться в общественном транспорте не только по одному городу, но и между городами», — рассказал он.

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Кутепов добавил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года география будет расширена: болельщики смогут воспользоваться льготным проездом в 262 поездах.

Ранее во вторник Андрей Кутепов рассказал об обсуждении предложения по снижению стоимости билетов на матчи ЧМ.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах.