Сборные Англии и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок

Несколько футбольных сборных, среди которых команды Англии и Германии, не хотят выбирать Москву местом дислокации на время проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает ESPN.

Коллективы недовольны дорожной ситуацией в российской столице. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка конфедераций-2017. Пробки убедили специалистов отказаться от размещения команды в Москве.

Руководителей сборной Германии, которая принимает участие в Кубке конфедераций, впечатлили условия для подготовки команд, созданные на черноморском побережье России. Именно там бундестим планирует выбрать для себя базу.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Российская сборная заняла третье место в группе и не сумела выйти в плей-офф. В полуфинальных встречах Португалия сыграет с Чили, а Германия — с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня соответственно.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.