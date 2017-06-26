В ФИФА огласили результаты допинг-тестов игроков сборной России перед КК-2017

Все футболисты сборной России сдали тесты на допинг перед Кубком конфедераций 2017 года, результаты отрицательные. Об этом ТАСС заявил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Функционер также отметил, что тестирование прошли и все остальные участники турнира. В результате никто не попался на допинге.

Британская газета The Daily Mail 24 июня опубликовала информацию о том, что 23 футболиста сборной России, участвовавших в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет применения ими допинга.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Российская сборная заняла третье место в группе и не сумела выйти в плей-офф. В полуфинальных встречах Португалия сыграет с Чили, а Германия — с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня соответственно.