Спорт
 

ФИФА заподозрила футболистов сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга

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Футболисты сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления ими допинга. Об этом в субботу, 24 июня, пишет газета Daily Mail.

Как отмечается, в общей сложности ФИФА подозревает в употреблении допинга 34 российских футболиста. В их число входят и 23 игрока, входившие в заявку сборной на ЧМ-2014.

Daily Mail указывает, что эта история «ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году». Также отмечается, что впервые в истории под подозрением находится целая команда, к тому же национальная сборная. Источник газеты рассказал, что ФИФА имеет «досье чрезвычайной доказательности и детальности о футболистах». О возможных мерах в статье не указывается, но собеседник газеты подтвердил, что расследование ведется.

Состав сборной России на чемпионате мира-2014:

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Возглавлял команду Фабио Капелло. Российская сборная на чемпионате заняла третье место в группе H, набрав в 3 матчах 2 очка.

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