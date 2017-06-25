В РФС назвали обвинения в допинге на ЧМ очередной уткой неугомонных англичан

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что обвинения в употреблении допинга футболистами сборной России на чемпионате мира 2014 года, которые опубликовало британское издание Daily Mail, являются очередной уткой. Об этом он рассказал изданию «Чемпионат.com».

«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать», — рассказал Колосков.

Также чиновник отметил, что английская газета не может располагать какими-либо данными о расследовании, которое может вести Международная федерация футбола (ФИФА). По мнению Колоскова, цель этой публикации — ввести народ в заблуждение.

Daily Mail 24 июня опубликовала информацию о том, что 23 футболиста сборной России, принимавших участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления ими допинга. Всего же федерация проверит 34 отечественных игрока.

Газета также поставила вопрос о «пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году».