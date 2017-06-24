Черчесов записал обращение к болельщикам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов записал обращение к болельщикам национальной команды после вылета из Кубка конфедераций. Видео появилось на странице сборной России в Twitter.

«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Поддержку мы чувствовали везде: в аэропортах, во время перелетов, во время общения на улице и, естественно, на стадионах. Мы читаем их отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед, и нас ждут лучшие времена. Спасибо», — заявил Черчесов.

Ранее 24 июня сборная России уступила мексиканцам и покинула Кубок конфедераций. После матча Черчесов сказал, что не собирается в отставку и продолжит работать с национальной командой.