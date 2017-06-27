В Совфеде рассказали о желании ФИФА снизить стоимость билетов на матчи ЧМ-2018

Председатель временной комиссии при Совете Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России Андрей Кутепов рассказал об обсуждении предложения по снижению стоимости билетов на матчи. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«В Международной федерации футбола (ФИФА) ведется работа по уменьшению стоимости билета. Люди хотят приходить на стадионы. Чем билет будет доступнее, тем большее количество людей сможет попасть на матчи», — заявил Кутепов.

Кроме того, парламентарий отметил, что к началу мундиаля будут курсировать дополнительные 262 поезда между городами, которые примут матчи турнира.

5 июля прошлого года ФИФА объявила цены билетов на матчи Кубка конфедераций — 2017 (от 960 рублей для россиян и от 70 долларов для иностранцев) и ЧМ-2018 (от 1280 рублей для россиян и от 105 долларов для иностранцев).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

