Власти Подмосковья рассказали о подготовке электричек к ЧМ-2018

В электропоездах с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года могут установить барные стойки, где пассажиры смогут приобрести еду и безалкогольные напитки. Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 3 августа.

«Электрички планируется брендировать снаружи. Внутри участников этих маршрутов будет ждать сюрприз, ЦППК [«Центральная пригородная пассажирская компания»] рассматривает вариант установки там барных стоек», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что проект будет реализован за счет пассажирской компании.

Перед ЧМ вагоны также планируется оснастить аудиогидами на разных языках и зонами Wi-Fi, уточняет телеканал.

13 июля сообщалось, что в Подмосковье к ЧМ-2018 разработают специальные пешеходные маршруты. Они буду проходить, в частности, через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.