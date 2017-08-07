Туроператоры назвали самое популярное летнее направление для отдыха в России

Самым популярным у россиян направлением для отдыха внутри страны текущим летом оказался Сочи. Такую информацию в понедельник, 7 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты пришли к подобным выводам, проанализировав данные о бронировании путевок на июнь-август 2017 года. В самом Сочи наиболее востребованным у путешественников местом стал Адлер.

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Вторую и третью позиции общероссийского рейтинга заняли Анапа и Геленджик соответственно. Четвертая строчка досталась Крыму. Прибывающие на полуостров туристы чаще всего выбирают Ялту и Евпаторию.

Замыкают пятерку Минеральные Воды. В топ-10 в порядке убывания также вошли Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе и Калининград.

Также выяснилось, что средняя продолжительность туров в Сочи этим летом составила 9-11 ночей. Недельный отдых на курорте в августе обойдется одному человеку в среднем в 25-28 тысяч рублей (только проживание и питание).

В июле Ростуризм сообщал, что Сочи был признан самым популярным направлением для внутренних путешествий в первой половине 2017 года.