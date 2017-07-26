Ростуризм назвал самые популярные направления для отдыха в стране

Наиболее популярным направлением для отдыха в России в первой половине года оказался Сочи. Такую информацию опубликовала пресс-служба Ростуризма.

Федеральное агентство совместно с туроператорами определило самые часто посещаемые города в стране. В четверку лидеров в данной сфере в порядке убывания также вошли Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

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При этом количество забронированных в Минеральные Воды из других российских городов авиабилетов (туда и обратно) выросло на 65 процентов по сравнению с январем-июнем 2016 года. Средний тариф на перелеты упал на 21 процент и составил примерно 5,1 тысячи рублей.

В то же время общий объем продаж на внутреннем рынке авиаперевозок в первой половине этого года увеличился на 55 процентов, что свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в стране, отмечают в Ростуризме.

В июне сервис для путешественников OneTwoTrip сообщал, что Сочи и Симферополь попали в топ-5 популярных у семейных россиян летних направлений отдыха.

