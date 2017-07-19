Названы популярные у россиян страны Европы для отдыха компанией и в одиночку

Греция оказалась самой популярной у российских путешественников страной Европы для летнего отдыха компанией из трех и более человек. Об этом эксперты туроператора BSI Group в среду, 19 июля, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о путевках в Европу, забронированных для групп россиян на июнь-август текущего года. На втором месте по количеству заказанных компаниями отдыхающих туров оказался Кипр, замыкает тройку Испания. В топ-5 также попали Франция и Италия.

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Что касается направлений отдыха для одиночек, то лидером по востребованности в данной сфере была признана Швейцария. Следом в порядке убывания идут Австрия, Бельгия, Германия, Великобритания и Ирландия.

Также стало известно, что у россиян существенно вырос спрос на путешествия с семьей и друзьями. Количество путевок, забронированных на несколько человек, увеличилось этим летом на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

В марте сообщалось, что в ходе опроса интернет-пользователей были выбраны лучшие места для молодых туристов-одиночек. В список вошли Хорватия, Ирландия, Англия, Япония и другие направления.

