Названы самые популярные курорты России для летнего отдыха с детьми

Самым популярным российским курортом для семейного отдыха грядущим летом стал Сочи. Об этом в среду, 31 мая, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Эксперты организации пришли к таким выводам, изучив данные об онлайн-бронировании отелей на июнь-август. Следом за Сочи идет Анапа, замыкает тройку Ялта. В топ-10 в порядке убывания также вошли Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск.

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На летний отдых с детьми на российские курорты путешественники отправятся в среднем на две недели и потратят на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки с человека.

Наиболее востребованной страной у семейных туристов из России в июне-августе текущего года оказалась Турция. В топ-3 — Греция и Кипр. Четвертая и пятая позиция достались Болгарии и Испании соответственно.

На зарубежных курортах семейные путешественники проведут в среднем 12 дней. На отели у них уйдет 5,3 тысячи рублей в сутки с человека.

В апреле сообщалось, что самым популярным у российских туристов направлением перелетов с детьми на лето 2017 года был признан маршрут Москва — Симферополь.