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В Подмосковье проверят доступность туробъектов для маломобильных граждан

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Туристические объекты на территории Подмосковья проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 20 сентября.

«Важно работать над тем, чтобы туристические объекты были готовы принять маломобильных граждан. Например, в 2017 году субсидия из областного бюджета на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры составила 19,6 миллиона рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она уточнила, что экспертные группы начнут проверку в субботу, 23 сентября. В частности, они посетят Сергиев Посад, оценят гостиничные и спортивные комплексы. Путешествие предполагается на ретропоезде с использованием паровой тяги, отмечается в сообщении.

22 июня сообщалось, что в начале следующего года в Подмосковье на средства реабилитации инвалидов выделят 25 миллионов рублей. Перечень предоставляемой инвалидам техники и сроки ее пользования будут устанавливаться региональным правительством.

В Подмосковье к ЧМ-2018 разработают специальные пешеходные маршруты. Они буду проходить, в частности, через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение матчей запланировано в 11 городах. В Подмосковье матчи проходить не будут, однако на местных стадионах будут проводиться открытые тренировки команд.

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