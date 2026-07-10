В Госдуме объяснили заявления генсека НАТО о российской угрозе

Шеремет: Рютте, говоря о российской угрозе, пытается оправдать агрессию НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте, говоря о российской угрозе, пытается оправдать агрессию Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Подобными несуразными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО. Им нужно выдумать врага и кого-то обвинить, чтобы выглядеть белыми и пушистыми для населения западных стран», — пояснил он.

Парламентарий также обвинил генсека в лицемерии и заявил, что Рютте вместе со сторонниками разжег конфликт на Украине, а затем начал пытаться выдать себя за защитника.

Ранее в ходе саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.