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16:04, 10 июля 2026Россия

В Госдуме объяснили заявления генсека НАТО о российской угрозе

Шеремет: Рютте, говоря о российской угрозе, пытается оправдать агрессию НАТО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте, говоря о российской угрозе, пытается оправдать агрессию Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, чьи слова приводит РИА Новости.

«Подобными несуразными заявлениями Рютте оправдывает агрессию и экспансию НАТО. Им нужно выдумать врага и кого-то обвинить, чтобы выглядеть белыми и пушистыми для населения западных стран», — пояснил он.

Парламентарий также обвинил генсека в лицемерии и заявил, что Рютте вместе со сторонниками разжег конфликт на Украине, а затем начал пытаться выдать себя за защитника.

Ранее в ходе саммита НАТО в Анкаре Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.

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