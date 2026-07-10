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16:08, 10 июля 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на усиление атак на энергообъекты

«Укрэнерго»: ВС России в десять раз усилили атаки на энергообъекты Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Вооруженные силы России увеличили в десять раз количество беспилотников для атак на объекты энергетики. Об этом рассказал глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Количество ударных БПЛА, применяемых против одного объекта, выросло с 2-3 в начале войны до 20-25 за одну атаку сейчас», — рассказал Зайченко.

По его словам, больше всего подвергаются ударам регионы, через которые осуществляется передача электроэнергии на всю республику.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) обвинил украинские власти в использовании населения жилых микрорайонов в качестве живого щита для хранения боеприпасов.

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