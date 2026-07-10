Россия обратилась к США и Ирану с призывом

Постпред РФ Ульянов: США и Иран должны найти общий язык и начать работу по урегулированию

Россия выступает за то, чтобы США и Иран возобновили серьезную работу по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Американцы и иранцы должны найти какой-то выход из ситуации, иначе обстановка будет крайне напряженной, нестабильной и опасной. Мы выступаем за то, чтобы стороны нашли общий язык и начали серьезную работу», — сказал дипломат.

По мнению Ульянова, полноценный переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном пока так и не начался либо регулярно прерывается без весомых причин. «Как-то это все выглядит очень несолидно, но мы надеемся, что ситуация исправится», — подчеркнул постпред.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени».