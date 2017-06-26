Cоцработники помогли с уборкой и лекарствами 46 тысячам жителей Подмосковья

Около 46 тысяч жителей Московской области получили социальные услуги на дому c начала года. Об этом сообщается на сайте правительства Подмосковья в понедельник, 26 июня.

По словам первого зампредседателя правительства региона Ольги Забраловой, чаще всего требуется купить и принести продукты питания, лекарства, помочь в приготовлении пищи, сделать уборку, померить давление или температуру. Всем этим на территории региона занимаются более пяти тысяч социальных работников.

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«В Подмосковье с 1 сентября 2017 года заработная плата социальных работников будет повышена на пять процентов, в 2016 году у соцработников была дважды повышена надбавка за специфику труда», — отмечается также в сообщении.

Всего в регионе работают 47 учреждений, оказывающих услуги по социальному обслуживанию пожилым людям, инвалидам, а также семьям с детьми-инвалидами.