Власти Подмосковья рассказали о тратах на технические учебные заведения

Власти Подмосковья ежегодно тратят на поддержку технических образовательных учреждений около 110 миллионов евро, сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит РИАМО в четверг, 22 июня.

«У нас большое количество так называемых специальных технических образовательных учреждений. Это те училища, которые готовят специальные профессиональные кадры», — сказал Буцаев на конференции в Нюрнберге, где делегация Подмосковья презентует свой инвестиционный потенциал.

21 июня Буцаев заявил, что Подмосковье является лидером по большинству макроэкономических показателей в России — промышленности, торговли, уровню жизни.

В тот же день директор Контактного бюро малого и среднего бизнеса в восточном комитете германской экономики Йенс Бельманн по итогам делового завтра с участием россиян отметил инвестиционный потенциал Мособласти. По его словам, многие немецкие компаний успешно работают в регионе.

В начале месяца сообщалось, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).