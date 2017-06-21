Делегация Подмосковья обсудила малый и средний бизнес с немцами

Делегация Подмосковья в рамках делового завтрака в Берлине обсудила вопросы развития малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом в среду, 21 июня, сообщается на сайте регионального правительства.

«Московская область — одна из областей, которая лучше всего развивается благодаря команде. Там много немецких компаний, которые уже локализовали производство и успешно работают», — отметил директор Контактного бюро малого и среднего бизнеса в восточном комитете германской экономики Йенс Бельманн, комментируя состоявшееся мероприятие.

В деловом завтраке также приняли участие торговый представитель России в ФРГ Юрий Стеценко, исполнительный директор восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс и генеральный директор компании Ephymess Андреас Беккер.

Германия является основным партнером Мособласти в межрегиональном и инвестиционном сотрудничестве, отмечается в сообщении. Подмосковье, в частности, поддерживает партнерские отношения с Баварией, Гессеном, Северным Рейном - Вестфалией.

Ранее в среду зампред областного правительства Денис Буцаев заявил, что Подмосковье является лидером по большинству макроэкономических показателей в России — промышленности, торговли, уровню жизни.

2 июня сообщалось, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).