Тринадцать итальянских компаний заинтересовались Подмосковьем

Тринадцать итальянских инвесторов задумались о реализации инвестиционных проектов на территории Московской области после роуд-шоу в Милане и Модене. Об этом сообщил РИАМО первый замминистра инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов в понедельник, 19 июня.

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«Роуд-шоу Подмосковья в Италии заинтересовало 13 компаний, это и химия, и промышленность, компании серьезно рассматривают возможность разместиться в Подмосковье», — сказал Хромов.

Сейчас роуд-шоу Московской области — серия встреч с потенциальными инвесторами — проходит в Гамбурге. В ходе него председатель комитета Восточной Европы Торговой Палаты Гамбурга Мирко Новак подчеркнул, что Россия и Германии должны продолжать экономический диалог.

Кроме того, он отметил успехи Подмосковья в организации работы особых экономических зон.

В начале июня стало известно, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

