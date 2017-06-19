В Гамбурге открылось роуд-шоу Московской области

Роуд-шоу Московской области по экономическому взаимодействию с иностранными партнерами открылось в Гамбурге в понедельник, 19 июня, сообщает телеканал «360».

Председатель комитета Восточной Европы Торговой Палаты Гамбурга Мирко Новак, открывший конференцию «Перемены на российском рынке: возможности сбыта и развитие инфраструктуры», подчеркнул необходимость российско-немецкого диалога в области экономических отношений.

Генеральный консул России в Гамбурге Иван Хотулев заявил, что Россия и Германия продолжают активно сотрудничать, несмотря на санкции. Он также отметил, что в российский регионах наблюдается конкурентная борьба за привлечение иностранных инвестиций.

В ходе конференции с докладом выступят представители как российской, так и немецкой официальных делегаций, отмечает телеканал.

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