В Подмосковье отметят День предпринимателя

День предпринимателя пройдет в селе Атепцево Наро-Фоминского района Московской области 15 июня, в четверг. Об этом сообщается на сайте министерства инвестиций и инноваций региона.

Мероприятие включает в себя выставку продукции производителей Подмосковья, торжественную церемонию награждения лучших представителей предпринимательского сообщества региона, дискуссионные площадки, подведение итогов экологической акции «Живая река», а также насыщенную развлекательную программу, говорится в сообщении.

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Для молодых представителей бизнес-сообщества будет организована площадка «Молодежная поляна» с образовательными мероприятиями, интерактивной зоной, презентаций виртуальных проектов, мастер-классами по конструированию робототехники и кулинарии и зоной коворкинга, рассказала замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

По словам министра инвестиций и инноваций, зампредседателя правительства области Дениса Буцаева, молодые предприниматели смогут познакомиться с известными спикерами и изучить успешные кейсы ведущих бизнес-тренеров.

5 июня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о положительной динамике в сельскохозяйственной отрасли. В частности он отметил, что иностранные инвесторы активно интересуются аграрными проектами области. Китайские бизнесмены, например, вкладывают средства в производство свинины.