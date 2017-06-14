В Подмосковье выделят 650 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

Власти Подмосковья направят на реализацию программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 650 миллионов рублей до конца года, сообщается на сайте Московской областной Думы в среду, 14 июня.

Средства, в частности, пойдут на поддержку регионального экспорта, социально-ориентированного малого бизнеса (частные детсады, центры творчества, центры по оказанию медуслуг). Также продолжится финансирование программ, запущенных в прошлые годы, к примеру, по созданию коворкинг-центров. В этом году к 15 уже действующим добавится еще десять подобных площадок.

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«Для привлечения инвестиций в основной капитал с прошлого года по программе "Предпринимательство Подмосковья" была введена часть, связанная с компенсацией инженерных затрат при запуске промышленных предприятий. В прошлом году на эти цели было профинансировано 154 миллионов рублей. В этом году аналогичная программа будет запущена по гостиничным комплексам со звездностью выше трех», — говорится в сообщении.

5 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о положительной динамике в сельскохозяйственной отрасли. По его словам, иностранные инвесторы активно интересуются аграрными проектами. Китайские бизнесмены, например, вкладывают средства в производство свинины.

1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Подмосковья заключило соглашение о взаимодействии с федеральным министерством экономического развития. На следующий день Воробьев договорился о сотрудничестве с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.