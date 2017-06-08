Матвиенко и Воробьев открыли форум социальных инноваций в Подмосковье

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли второй Форум социальных инноваций в доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает «Риамо» в четверг, 8 июня.

«Хорошо известно, что в рамках стратегии президента каждый бюджет региона, консолидированный бюджет РФ на 70 процентов расходов нацелен на решение социальных проблем. Я уверен, что наша дискуссия будет актуальная, интересная и очень полезна всем присутствующим», — сказал Воробьев.

Спикер Совфеда в свою очередь поблагодарила Воробьева и его команду за помощь в организации форума, в котором участвуют более 1,5 тысячи специалистов. «Для того, чтобы расширить аудиторию у нас будет видеосвязь с субъектами РФ», — добавила сенатор.

Ранее сообщалось, что организаторами данного мероприятия выступают Совфед, Минэкономразвития, Минтруда, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Подмосковья. Цель форума — оказание содействия развитию социальной инфраструктуры в стране и улучшение качества жизни россиян.

В рамках мероприятия будет работать выставка инновационных социальных проектов из 85 субъектов. «Это единственная в стране специализированная масштабная выставка, где представлены проекты регионов, бизнеса, нко», — цитирует Матвиенко телеканал «360».

1 июня Минэкономразвития и власти Мособласти подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).