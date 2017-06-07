В Подмосковье пройдет форум социальных инноваций

В Красногорске Московской области пройдет II Форум социальных инноваций. Об этом в среду, 7 июня, сообщает телеканал «360».

Его организаторами выступают Совет Федерации, Минэкономразвития, Минтруда, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Подмосковья. Цель мероприятия — оказание содействия развитию социальной инфраструктуры в стране и улучшение качества жизни россиян.

8−9 июня в рамках форума будет работать выставка инновационных социальных проектов из 85 субъектов.

Кроме того, участникам мероприятия предложат посетить ряд объектов соцсферы Подмосковья. Например, детский технопарк «Кванториум» (Королев), Московский областной онкологический диспансер (Балашиха), центр гериатрического ухода и реабилитации «Малаховка», построенный в рамках государственно-частного партнерства по итогам первого форума.

1 июня Минэкономразвития и власти Московской области подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что в данный момент стороны ведут работы по увеличению объема инвестиций в инфраструктуру на территории Подмосковья.