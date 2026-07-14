Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:29, 14 июля 2026Моя страна

Названо слово русского языка с наибольшим количеством значений

Институт Пушкина: Слово русского языка с наибольшим количеством значений — глагол «идти»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Институте Пушкина назвали слово русского языка с наибольшим количеством значений — им оказалось слово «идти», рассказала РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Александра Ольховская.

«Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков, света, передает течение времени, ход событий, используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели)», — пояснила Ольховская.

В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина зафиксировано 56 значений этого глагола, при этом назвать точное количество значений, которое закреплено за словом, достаточно сложно, добавила филолог.

Ранее были названы самые длинные слова в русском языке — они насчитывают от 29 до 55 букв. Известно, что долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, которое относится к старинной официально-деловой лексике. Однако со временем появились и другие кандидаты на звание самых длинных слов. Например, «водогрязеторфопарафинолечение» из 29 букв и «тифлосурдоолигофренопедагогика» из 30 букв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по украинским судам и портам
    Зеленский обсудит будущее Минобороны Украины
    Глухой мужчина ослепил лазером пилота пассажирского самолета во время посадки
    Экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки до конца года
    Ипотеку в России назвали тикающей бомбой
    Анфиса Чехова попала в частный клуб Трампа и раскрыла стоимость членства в нем
    На сайте МОК впервые за три года заработал раздел про Россию
    Левые разочаровались в Тейлор Свифт из-за безвкусной свадьбы за миллионы долларов
    В России изменили порядок диспансеризации для ветеранов СВО
    Рекордный вывоз российской нефти связали с атаками Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok