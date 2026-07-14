Лучшая авиакомпания мира оставила пассажирку с инсультом на острове без медицинской помощи

Qatar Airways, которая считается лучшей авиакомпанией мира, оставила пассажирку с инсультом на острове без медицинской помощи. Об этом рассказала дочь женщины Ассем в своем аккаунте @assem_mortgage в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел 7 июля на рейсе иностранного перевозчика из Дохи в Майами. Мать Ассем летела в США из Казахстана с пересадкой в Катаре. Когда до пункта назначения оставалось около трех часов, у пассажирки случился инсульт. Экипаж принял решение сменить курс и посадить воздушное судно на острове Санта-Мария в Атлантическом океане. По словам Ассем, в этом месте есть аэропорт, но нет ни одной больницы.

«К ней приехала скорая помощь, которая не могла ни сделать никаких исследований, ни дать лекарств. После этого ее транспортировали на военном самолете на другой остров, и это заняло 16 часов. Все это время никакой медицинской помощи ей не оказывалось. Они ее бросили на острове, на котором не было медицины», — рассказала пользовательница сети.

Спустя несколько дней женщине сделали МРТ. У нее парализована левая сторона, но сейчас она находится в сознании. Пациентку осмотрел врач, который раз в месяц приезжает на остров из Лиссабона.

Тем временем Ассем несколько раз пыталась связаться с представителями Qatar Airways, чтобы выяснить, где остался багаж ее матери, но безуспешно. Более того, автор ролика пожаловалась, что сотрудник авиакомпании остался равнодушным к ее ситуации.

«Я понимаю, авиакомпания, может, действовала по протоколу. Но вы должны оставлять человека в том месте, где ему хоть что-то могут сделать. Тем более при инсульте важны первые часы. Они решили: "Умри, но не на моем рейсе"», — возмутилась Ассем.

Сейчас дочь пережившей инсульт женщины пытается собрать деньги на перевозку матери в Майами — ее разрешили транспортировать только лежа, в бизнес-классе. Кроме того, Ассем решила судиться с Qatar Airways и добиваться изменения в инструкциях, которым следует экипаж в подобных ситуациях. «Это бесчеловечно. Я не буду с этим мириться», — заключила автор видео.

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