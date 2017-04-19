Форум по государственно-частному партнерству открылся в Красногорске

В Красногорске начал работу II форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству, мероприятие проходит в Доме правительства Московской области. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мероприятие началось с пленарного заседания, посвященного теме привлечения инвестиций в регионы центральной России. В нем принимают участие представители Совета Федерации, подмосковного правительства, крупных банков и государственных компаний.

В программе мероприятия также значится подписание ряда соглашений и ряд сессий, в ходе которых планируется обсудить вопросы управления сферой государственно-частного партнерства и применение этого механизма в сельском хозяйстве, промышленности, коммунальной и транспортной отрасли.