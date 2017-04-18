Греф раскритиковал трудовые книжки

Трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости. По его словам, сегодня тратится много времени на заполнение книжек, а потеря документа создает трудности с начислением пенсий.

«Мы живем в условиях этого хаотического совершенно законодательства, которое было написано в двадцатых годах прошлого века. И это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пенсионному фонду, который это все вручную должен заносить и рассчитывать», — сказал он.

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Герман Греф известен как сторонник инновационного подхода в финансовой сфере и называет себя главным футурологом Сбербанка. К примеру, в сентябре 2016 года в ходе Восточного экономического форума он заявил, что через три-пять лет традиционная банковская система будет полностью сломлена.

Он заметил, что это произойдет из-за автоматизации и внедрения технологий блокчейн. При этом банкир считает, что оборот наличных денег продержится еще около десяти лет.