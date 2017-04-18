В Подмосковье назовут лучшие социальные проекты России

28 апреля 2017 года в Империал Парк Отель & SPA в подмосковном Рогозинино состоится торжественная церемония награждения победителей Программы «Лучшие социальные проекты России». Ее цель — выявить лучшие инициативы и практики в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности и меценатства.

Программа организована фондом «Социальные проекты», и по словам его представителей, она создавалась с целью наладить и укрепить сотрудничество государства, общества и частного бизнеса в области социальной политики.

Дискуссия, с которой начнется мероприятие, соберет ведущих менеджеров в области корпоративно социальной ответственности, представителей фондов и государственных структур. Участники дискуссии обсудят практики корпоративной социальной ответственности, социальные инвестиции, проекты социального маркетинга, взаимодействие с государством и другие актуальные темы.

Среди спикеров программы: управляющий директор-начальник управления ПАО Сбербанк Александра Алтухова; член совета Форума доноров Анна Сошинская; руководитель отдела по связям с общественностью ОАО АК «Уральские авиалинии» Вера Гасникова; руководитель социальных проектов АО «Группа компаний «Медси» Наталья Владимирская и многие другие.

Программа проходит при поддержке правительств Москвы и Московской области и Министерства труда и социального развития РФ.