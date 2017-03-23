Знак качества вручат за успехи в импортозамещении

21 апреля впервые будет проведена программа «Лучшее для России». Цель мероприятия, которое состоится в московском дизайн-отеле «СтандАрт», — создание дискуссионной площадки для экспертов, выявление, поощрение и тиражирование опыта успешной деятельности предприятий и организаций, работающих на благо нашей страны, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией «Лента.ру».

Организатором выступил Фонд «Социальные проекты и программы». Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации компаний розничной торговли, Национального агентства финансовых исследований, правления Торгово-промышленной палаты РФ, Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Агентства стратегических инициатив, Министерства молодежной политики, спорта и туризма.

Центральным событием станет форум, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с импортозамещением и поддержкой компаний, реализующих социально-значимые проекты на территории России. В дискуссии примут участие представители власти, бизнеса, некоммерческих организаций и сообществ.

Компании и бизнесмены, производящие конкурентоспособные товары, предоставляющие качественные услуги, вносящие весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы по итогам мероприятия будут награждены премией и отмечены знаком качества.

