Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах

Скоропортящиеся продукты, а также продукцию с истекающими сроками годности необходимо продавать в российских онлайн-магазинах. Такие предложения содержатся проекте «Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 годы и на период до 2025 года», передает Rambler News Service.

В документе поясняется, что речь идет о возвращенных товарах надлежащего качества, но которые требуют срочной реализации. Продажа таких товаров, по задумке авторов проекта, должна осуществляться на безвозмездных или льготных условиях — приобретать их будут социально ориентированные организации.

Агентство отмечает, что эти предложения рассмотрят в Минпромторге 21 марта.

В ноябре 2016 года сообщалось, что в Копенгагене открылся второй магазин, продающий продукты с истекшими сроками годности. Такие торговые точки пользуются большой популярностью. Все продукты предоставляются производителями, поставщиками и супермаркетами бесплатно. Продажа просроченной продукции в Дании не запрещена, если она не представляет прямой угрозы здоровью.

Кроме того, в Европе становится все более популярной идея не выбрасывать продукты с истекшими сроками годности. В феврале прошлого года французские власти запретили супермаркетам выбрасывать еду. Ретейлеров обязали передавать продукты с истекающим сроком годности благотворительным организациям, а тех — нуждающимся.