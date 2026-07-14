Названы симптомы ставшего причиной смерти Линдси Грэма состояния

Кардиохирург Томас Макгилливрей и кардиолог Грег Кац назвали признаки расслоения аорты, которое, по предварительным данным, стало причиной смерти американского сенатора Линдси Грэма. Экспертов цитирует издание The Washington Post.

По словам Макгилливрея, наиболее характерным симптомом расслоения аорты считается резкая сильная боль в груди или спине. «Это происходит внезапно. Будто щелкает выключатель», — отметил специалист. Также он указал, что при возникновении этого состояния возможны обморок, головокружение, одышка и потеря сознания.

Кац добавил, что расслоение аорты иногда ошибочно принимают за инфаркт из-за схожести симптомов. По словам кардиолога, иногда за несколько дней до развития опасного состояния могут появляться боли в груди или общее недомогание, однако нередко симптомы возникают без каких-либо предвестников.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Одно из последних заявлений Грэма было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.