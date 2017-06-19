ОЭЗ помогли Мособласти подняться в международном инвестрейтинге

Московская область поднялась на 12 позиций в международным инвестиционном рейтинге за счет особых экономических зон (ОЭЗ), работающих в регионе. Об этом заявил председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, глава Medicatus Holding AG Мирко Новак во время подмосковного роуд-шоу, передает телеканал «360».

«Московская область в международном рейтинге поднялась с 21 на девятое место, одна из причин этого — парки с предложением для инвесторов. Это, в частности, "Ступино Квадрат"», — сказал он.

Новак отметил, что за последние три года, несмотря на санкции, объем инвестиций немецкий политиков в подмосковные предприятия вырос. Точную сумму он не уточнил.

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Ранее в понедельник сообщалось об открытии в Германии роуд-шоу Московской области. В его рамках представители региона проведут серию встреч с потенциальными инвесторами из разных стран мира.

2 июня сообщалось, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

В конце мая зампред правительства области Денис Буцаев сообщил, что до конца года подмосковные власти планируют подать в федеральное правительство документы на создание четвертой ОЭЗ в Домодедово. Сейчас на территории Подмосковья работают ОЭЗ «Дубна», «Ступино Квадрат» и «Исток».