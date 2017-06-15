Бюджет Мособласти пополнился на три миллиарда за счет налогов трудовых мигрантов

В бюджет Московской области поступило 2,7 миллиарда рублей налогов от трудовых мигрантов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министра социального развития региона Ирину Фаевскую в четверг, 15 июня.

«По состоянию на 9 июня налоги, уплачиваемые мигрантами, принесли в бюджет Московской области 2,7 миллиарда рублей, что на 8,3 процента выше, чем за аналогичный период 2016 года», — приводятся в сообщении слова Фаевской.

В прошлом году казна региона пополнилась на 6,2 миллиарда рублей за счет налогов от трудовых мигрантов.

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По данным министра, в 2016-м власти Подмосковья выделили 180 тысяч патентов для привлечения мигрантов, с начала этого года — более 90 тысяч.

В региональном Минсоцзащиты также сообщили, что в текущем году в Мособласти будет открыто почти 38,5 тысячи вакансий, большая часть из них — в социальной сфере и сфере обслуживания.

Ирина Фаевская не исключила, что местные жители не смогут заместить эти вакансии, скорее всего для них придется привлекать иностранцев.