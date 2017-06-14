В Подмосковье подсчитали число подключенных к газу объектов

В Московской области за четыре года подключили к газу около 70 тысяч жителей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министерство энергетики региона в среду, 14 июня.

С 2014 года число подключенных к газоснабжению объектов выросло до 80 в год, отметил глава ведомства Леонид Неганов.

По программе газификации Подмосковья к газу должны быть подключены почти 1,2 тысячи объектов более чем в тысячи населенных пунктах, где проживают свыше 290 тысячи человек. Она рассчитана на период на 2025 года.

В марте глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов. Он пояснил, что в некоторых субъектах Федерации невозможно обеспечить работу необходимой инфраструктуры.

По данным федерального министерства энергетики, уровень газификации в России по итогам прошлого года вырос на один процент — до 67,2 процента.

