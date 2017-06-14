За купание на диких пляжах Подмосковья пригрозили штрафом

В Московской области может быть введено административное наказание за купание в неположенных местах. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Полетыкин, передает РИАМО в среду, 14 июня.

«В этом году, я думаю, все же изменения в КоАП будут внесены. Мы будем штрафовать нерадивых граждан за купание в неустановленном месте», — сказал Полетыкин.

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Как уточнила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, размер штрафа не будет превышать пяти тысяч рублей.

8 июня сообщалось, что к началу купального сезона в Мособласти оборудуют 121 пляж и 74 места отдыха на воде. По словам зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова, на официальных пляжах, где организовано дежурство спасателей и медиков, фиксируется значительно меньше несчастных случаев.