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Более 120 пляжей оборудуют в Подмосковье к купальному сезону

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Количество официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье этим летом увеличат до 195, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова в четверг, 8 июня.

Всего в области оборудуют 121 пляж и 74 места отдыха на воде. Большинство объектов уже готово к сезону, отмечается в сообщении.

По словам Пестова, на официальных пляжах, где организовано дежурство спасателей и медиков, количество несчастных случаев фиксируется меньше, чем на не оборудованных территориях. Планируется, что места для купания в Подмосковье будут патрулировать не только полицейские и сотрудники МЧС, но и беспилотники, информировал ранее телеканал «360».

31 мая сообщалось, что поручения главы Республики Крым (РК) Сергея Аксенова по подготовке пляжей к курортному сезону не были выполнены в полном объеме ни в одном районе, где есть пляжные территории. Из 356 пляжей заключение лабораторной экспертизы получили только 29 процентов.

В августе прошлого года московское управление Роспотребнадзора запретило купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» на северо-западе столицы. Пробы воды с этих территорий не соответствовали санитарным нормам.

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