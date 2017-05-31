В Крыму провалили подготовку пляжей к сезону

Поручения главы Республики Крым (РК) Сергея Аксенова по подготовке пляжей к курортному сезону не были выполнены в полном объеме ни в одном районе, где есть пляжные территории. Об этом в среду, 31 мая, заявила начальник главного контрольного управления Совета министров РК Елена Шевцова, передает «Крыминформ».

«Главам администрации необходимо было представить министерству курортов и туризма Крыма паспорта пляжей, срок исполнения истек 25 мая. По состоянию на сегодня поручения не выполнены в полном объеме ни одним из 13 регионов», — сообщила Шевцова в ходе совещания главы РК с руководителями муниципалитетов.

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По ее словам, из 356 пляжей заключение лабораторной экспертизы получили только 29 процентов, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 12 процентов и Государственной инспекции по маломерным судам — 55 процентов.

27 мая министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий эмоционально призвал всех, кто намеревается провести отпуск в Турции или Египте, оставить своих детей в пансионатах и лагерях полуострова, а самим ехать «на халяву пить и гулять».

С начала мая Аксенов лично выезжает в районы и инспектирует готовность побережья к приему отдыхающих. Так, он побывал в Керчи, Алуште и Судаке. Во время визита в Керчь глава РК возмутился состоянием пляжной полосы в преддверии курортного сезона. «Какой турист приедет? Вы посмотрите на эти пляжи, туда просто стыдно выйти», — сетовал он.