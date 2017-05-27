В Крыму призвали родителей оставить детей на полуострове и ехать в Турцию

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий призвал всех, кто намеревается провести отпуск в Турции или Египте, оставить своих детей в пансионатах и лагерях полуострова. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Слышьте, родители, езжайте в Турцию, Египет, куда хотите. Детей отправьте в Крым! Их здоровье — будущее нации. Вы не думаете о своем здоровье — езжайте туда, на халяву пейте, гуляйте, а детей отправьте сюда, чтобы они дышали нашим воздухом, купались и так далее», — сказал он.

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В апреле Стрельбицкий заявил, что курорты полуострова «вполне могут научить Турцию качественному сервису». Он отметил, что люди часто хвалят отдых на полуострове.

«Тот, кто ругает крымский сервис, говорит, что здесь все отвратительно, просто давно не был на полуострове. Понимаете, не надо сравнивать то, что было в советское время, и что стало сейчас», — подчеркнул чиновник. По его словам, сфера обслуживания в Крыму к настоящему времени значительно продвинулась в развитии.