Плыть или не плыть

С началом летнего сезона Ялта станет одним из основных мест отдыха в России. На протяжении многих десятилетий этот город сохраняет за собой звание главного курорта Крыма. Так было и в советские годы, и при Украине, не изменилось и сейчас. Сюда каждое лето стекаются десятки тысяч отдыхающих со всей страны. Разумеется, в первую очередь они приезжают в Крым ради моря, поэтому самый важный момент для туристов — пляжи. Чем встретит россиян лучший курорт полуострова, разбиралась «Лента.ру».

Разыграли пляжную карту

Курортный сезон стартовал, поэтому впору оценить итоги проделанной работы по благоустройству пляжей от Ливадии до Гурзуфа. Ялтинская администрация рапортовала: все практически готово, работы завершены на 80-85 процентов. Остались последние штрихи. Их обещают нанести до 1 июня — из-за погодных условий дело не спорится.

Ливадийский пляж длительное время находится в аренде, однако этот факт ничуть не облегчил его участи, скорее наоборот. Съемочная группа телеканала «Первый Крымский» сделала репортаж, в котором наглядно рассказывает о состоянии пляжа. Картина здесь удручающая: пирс в полуразрушенном состоянии, из-под гальки торчат куски арматуры, поручни вдоль набережной в ржавчине. Из-за того, что на пляж давно не подсыпали щебень, береговую линию размыло, ее ширина в некоторых местах не превышает одного-двух метров. Недалеко от пляжа навалены треснутые пластиковые шезлонги, которым самое место на свалке.

Пляж Ливадии не совсем готов к приему гостей Фото: Евгений Гайворонский 1 /5

Еще год назад рабочая группа по мониторингу состояния пляжных территорий во время рейда выявила в Ливадии многочисленные нарушения. «Не было проведено никаких работ по благоустройству, обещанных арендатором. Переполненные мусорные баки источают ужасный смрад, кабинки для переодевания находятся в неудовлетворительном состоянии, не оборудованы ни спасательный, ни медицинский пункты, туалет, полностью отсутствует теневая зона», — рассказывали «Крыминформу» члены группы. Похоже, за год тут не изменилось ровным счетом ничего. Администрация Ялты грозится вскоре разорвать договор с арендатором пляжа из-за его неудовлетворительного состояния, однако в этом сезоне отдыхающим придется довольствоваться убитой набережной и полным отсутствием инфраструктуры.

Следующий после Ливадии — «Дельфин». На его сайте скромно написано: «Лучшее место пляжного отдыха в Ялте». «Магия моря и могущество гор слились тут воедино, что заставляет любоваться открывающимися пейзажами, не отводя взгляда и затаив дыхание. Каждый проведенный тут день запомнится вам и подарит приятные воспоминания на весь год, до следующего визита к нам», — говорится в описании. Там же отдыхающие оставляют отзывы, преимущественно положительные. Настораживает лишь то, что последний датирован 2015 годом.

Ситуация здесь действительно отличается от соседней Ливадии: пляж гораздо чище, шире и лучше обустроен. А главное, тут есть рабочие, которые пытаются привести его в порядок. Но назвать «Дельфин» лучшим язык не повернется: ржавые ограждения на набережной и разобранные железные конструкции тому подтверждение. Важно упомянуть и то, что застройка на набережной настолько плотная, что новые здания стоят, практически примыкая к морю.

Загорайте стоя

Приморский — городской галечный пляж, который не так давно сменил арендатора. Было бы преувеличением сказать, что это обстоятельство существенно преобразило местный пейзаж. Вместо старых заведений появились новые. По пляжу снуют рабочие, которые устанавливают шатры и другие временные конструкции. Скоро здесь откроется прокат шезлонгов и прочего пляжного инвентаря, камера хранения, кабинки для переодевания. Впрочем, одна из основных проблем пляжа никуда не денется — он не способен вместить огромный поток отдыхающих. Туристы пишут в отзывах, что год назад людей было так много, что некоторым приходилось загорать стоя. Другие оставляли покрывала перед обедом, чтобы не остаться без места вечером.

Пляж гостиницы «Ореанда» выглядит выигрышно по сравнению с соседним Приморским Фото: primechaniya.ru

Пляж гостиницы «Ореанда», который с Приморским разделяет забор, оборудован значительно лучше. Здесь уже выставлены шезлонги и зонтики, в целом пляж полностью готов встретить туристов. Обещают, что будут пускать отдыхающих со стороны.

В самом центре города, неподалеку от корабля «Арго», где расположился ресторан, есть нетронутый клочок прибрежной полосы. От переизбытка внимания это место не страдает: здесь нет ни лежаков, ни кабинок, зато мусора — с лихвой. Вопреки здравому смыслу, место пользуется невероятной популярностью у отдыхающих — в погожий день здесь яблоку упасть негде.

Загорающие на пляже в Ялте Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Массандровский пляж считается одним из лучших на побережье, и не только по мнению его владельцев: на протяжении многих лет ему присваивался международный сертификат качества «Голубой флаг». Пляж оборудован соответственно статусу: раздевалки, душевые, теневые навесы, бары и кафе, прокат пляжного инвентаря, массажные салоны, а главное — единственный на всем побережье бесплатный туалет. Здесь самая большая пляжная карта во всем городе, а кроме того, насыщенная жизнь: в течения дня и вечером на Массандровском пляже проводятся различные развлекательные мероприятия.

Вас здесь не ждали

Неподалеку от Ялты находится поселок Гурзуф, входящий в Большую Ялту. Вот, к примеру, один из пляжей, показанный в сюжете на «Первом Крымском». Картина такая: на берегу поломанные металлические конструкции, лестницы с набережной отсутствуют, а береговую полосу практически полностью размыло. Городской пляж мало чем может похвалиться: треснутая плитка, торчащая арматура и куски бетона, грозящие свалиться отдыхающим на головы. Но есть и положительные изменения: появились урны и цветы в клумбах.

Одна из наиболее популярных точек Гурзуфа — пляж «Гуровские камни». В последние три года он приходил в запустение — оттуда исчезла вся инфраструктура. Несмотря на это пляжем пользовались по меньше мере 1,5 тысячи жителей близлежащих домов, не говоря уже о курортниках. Сейчас доступ на пляж закрыт.

«Доступа на пляж “Гуровские камни” нет и не будет. Единственный оставшийся — в Гурзуфе, в трех километрах», — рассказывает жительница поселка Марина Забродская, — На Гурзуфском идет масштабная реконструкция. Там предлагают немыслимые проекты возведения двухэтажной набережной и расширения пляжной зоны. Нагрузка на пляж Гурзуфа увеличится вдвое, полностью уничтожается береговая линия. В проекте также предусмотрено строительство яхтенного причала на 176 лодок. Это полностью убьет весь берег».

Еще год назад набережная была усыпана ресторанами, теперь большинство объектов признаны самостроем, их демонтируют. Металлические каркасы не успели убрать, променад завален строительным мусором. Привести побережье в божеский вид обещают в скором времени.

Демонтаж самостроев над пляжами в Гурзуфе начали за две недели до лета Фото: c-inform.info 1 /3

Залатать дыры в срочном порядке пытаются за несколько дней до начала лета. Судя по всему, его скорое наступление оказалось для администрации Ялты большой неожиданностью. Несмотря на это власти уже определились, куда потратят деньги, полученные от «курортного сбора»: министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий пообещал, что средства направят на благоустройство пляжных территорий полуострова.

Впрочем, в Ялте есть и другие пляжи — чистые, ухоженные, но они принадлежат отелям и санаториям, а значит, доступ на них ограничен. Попасть на такие пляжи смогут не только постояльцы, но за это придется доплатить. Увы, стоит это недешево, поэтому туристы большей частью рассредоточиваются по общедоступным пляжам, где места, конечно, не хватает.

