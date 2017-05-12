Аксенов призвал оштрафовать власти Керчи за урны в цветах украинского флага

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов в ходе рабочего визита в Керчь возмутился урнами, окрашенными в цвета украинского флага. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает «Керчь.FM».

Аксенов посетил городской пляж, а затем направился в Героевку, где встретился с местными жителями. После этого он проинспектировал поселковый пляж, где и увидел желто-голубые мусорные корзины. «Видели урны антигосударственного цвета? За это должен быть пять миллионов рублей штраф. За нарушение экологии и оскорбление эстетики», — негодовал глава региона.

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Керчане же пожаловались Аксенову на отсутствие воды, газа и связи, дорогой интернет и перекрытую частным санаторием улицу. В ответ он пообещал разобраться со всеми вопросами.

Глава РК также был возмущен состоянием пляжной полосы в преддверии курортного сезона. «Какой турист приедет? Вы посмотрите на эти пляжи, туда просто стыдно выйти», — заявил он.

По словам Асенова, он «прошел и не увидел ни одного пляжа, где бы захотелось остановиться». «Вот вообще ни одного», — сказал он, добавив, что при гостях ходил бы красный от стыда.

В конце апреля зампредседателя правительства РК Лариса Опанасюк на селекторном совещании с главами муниципалитетов рассказала, что из 428 крымских пляжей к началу курортного сезона готовы только 109.

24 апреля Аксенов пообещал в первых числах мая лично проинспектировать всю береговую линию.