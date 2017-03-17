Новак лишил россиян надежды на выполнение идеи Медведева о тотальной газификации

Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости.

«Поверьте, 100 процентов не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически», — сказал Новак на заседании Общественного совета Минэнерго. По его мнению, в отдельных регионах страны целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь.

Материалы по теме На черный день Зачем США и Саудовская Аравия обваливают цены на нефть

Уровень газификации в России в 2016 году вырос на один процент по сравнению с годом ранее — до 67,2 процента, отмечается в материалах министерства энергетики.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Запуск трубы Краснодарский край — Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

В апреле 2007 года Дмитрий Медведев, бывший в то время первым вице-премьером, назвал реальной задачу завершить газификацию всей России в течение ближайших десяти лет, писало РИА Новости. У «Газпрома» есть все возможности реализовывать программу газификации, приняв на себя часть социальной ответственности, говорил Медведев.