Путин открыл газ для Крыма

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск трубы Краснодарский край — Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов.

По словам Путина, которые приводятся на сайте Кремля, поступление российского магистрального газа на полуостров позволит «создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе».

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«На базе поступающего в Крым газа будут построены в ближайшее время, в 2017-2018 годах, две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые с лихвой покроют все текущие потребности», — добавил глава государства.

Как передает РИА Новости, Шабанов в свою очередь отметил, что основная цель трубопровода — подача топлива на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Объем газа, который будет поставлен туда, — 1,6 миллиарда кубометров. «Порядка 500 миллионов кубометров будут направлены на газификацию и развитие промышленности республики», — информировал гендиректор. Он подтвердил, что Крым испытывал небольшую нехватку газа, которая ощущалась в зимний период.

О том, что работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам завершены, Путин сказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Общая протяженность газопровода составляет 359 километров, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.