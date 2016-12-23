Путин сообщил о скорой подаче российского газа в Крым

«Черноморнефтегаз» завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к российским магистральным газопроводам. Об этом в ходе большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ближайшие два-три дня мы объявим, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», — сказал глава государства.

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В октябре этого года Путин пообещал, что проблемы с энергообеспечением Крыма будут полностью решены к концу 2018-го. Тогда же он напомнил, что в конце 2016-го на полуостров должна быть проведена магистральная газовая труба.

Президент отмечал, что в Крыму строится газовая электростанция.

Кроме того, глава государства предупредил республиканские власти, что приход магистральной трубы необходимо синхронизировать с созданием инфраструктуры для доставки газа потребителям.

18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отменил режим ЧС, введенный в ноябре 2015-го после того, как на территорию полуострова перестало поступать электричество с Украины. За несколько дней до этого Путин запустил последнюю, четвертую, нитку энергомоста из Краснодарского края в Крым.