Более 70 подразделений МЧС открыли в Подмосковье с 2012 года

72 пожарно-спасательных подразделения было открыто на территории Подмосковья за последние пять лет, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Его слова приводит «Риамо» в среду, 14 июня.

По словам Полетыкина, все новые подразделения МЧС укомплектованы «по последнему слову техники», что позволяет оперативно оказывать помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию на территории региона.

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24 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев облетел на вертолете пожароопасные участки на востоке региона, после чего провел совещание с руководителями управлений МЧС и лесного хозяйства. Он отметил, что необходимо напоминать жителям о правилах противопожарной безопасности, в том числе о том, что нельзя разводить костры в лесу.

В конце марта в Подмосковье прошли учения МЧС по ликвидации последствий паводка. В мероприятии было задействовано 118 спасателей и 36 единиц техники.