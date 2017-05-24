Воробьев проинспектировал пожароопасные территории на востоке Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев облетел на вертолете пожароопасные участки на востоке региона, после чего провел совещание с руководителями управлений МЧС и лесного хозяйства. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 24 мая.

На совещании начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что пожароопасный сезон в Подмосковье протекает спокойно.

«Если брать отношения 2015-2016 годов, то в прошлом году на 27 процентов количество пожаров уменьшилось», — сообщил он.

Губернатор в свою очередь отметил, что необходимо напоминать жителям о правилах противопожарной безопасности, в том числе о том, что нельзя разводить костры в лесу.

3 мая МЧС России ввело особый противопожарный режим в 51 регионе России.

В конце апреля глава МЧС Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в размере до 143 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в Сибирском федеральном округе.