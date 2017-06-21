Подмосковье назвали лидером по развитию промышленности и уровня жизни

Московская область является лидером по большинству макроэкономических показателей в России, заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит «Риамо» в среду, 21 июня.

«Первое место — промышленность, второе место — торговля, на третьем месте — по уровню жизни», — сказал Буцаев на конференции в Берлине, в рамках которой подмосковная делегация презентует инвестиционный потенциал региона.

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Он также подчеркнул, что регион готовит высококвалифицированные кадры, которые работают, в частности, в промышленной сфере.

19 июня председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, глава Medicatus Holding AG Мирко Новак во время подмосковного роуд-шоу заявил, что Московская область поднялась на 12 позиций в международным инвестиционном рейтинге за счет особых экономических зон (ОЭЗ), работающих в регионе. Он также отметил, что за последние три года, несмотря на санкции, объем инвестиций немецкий политиков в подмосковные предприятия вырос.

2 июня сообщалось, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).